В Сальвадоре из-за давки на стадионе погибли не менее девяти человек

Ее спровоцировали фанаты, которые пытались пройти на трибуны, передает национальная полиция

ТАСС, 21 мая. По меньшей мере девять человек погибли из-за давки на стадионе "Кускатлан" во время футбольного матча в Сальвадоре. Об этом сообщила национальная полиция на странице в Twitter.

"Число погибших в результате давки на стадионе Кускатлан составляет девять человек. Несколько пострадавших болельщиков доставлены в ближайшие больницы, по крайней мере двое из них находятся в критическом состоянии", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, давку на входе в стадион спровоцировали фанаты, которые пытались пройти на трибуны. Матч был остановлен.

Местная газета La Prensa Grafica приводит слова директора Национальной полиции страны, который подтвердил перепродажу электронных билетов перед игрой, заявив, что по этому факту будет начато расследование.