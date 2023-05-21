В Свердловской области за сутки ликвидировали 12 природных пожаров

В ликвидации огня участвуют более 1 000 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали 12 природных пожаров за сутки в Свердловской области, еще 12 локализованы. Об этом сообщили в воскресенье в департаменте информационной политики региона.

"Всего за 20 мая на Среднем Урале ликвидировано 12 лесных пожаров, еще 12 - локализовано. Около 1 000 специалистов ведут борьбу с природными пожарами в Свердловской области - это сотрудники МЧС, Авиалесоохраны, лесничеств. В тушении огня задействовано более 170 единиц спецтехники: бульдозеры, трактора, пожарные автомобили, малые лесопатрульные комплексы, а также спецавиация", - говорится в сообщении.

На площади 1 тыс. га локализовано возгорание в Режевском городском округе, на 210 га - в Горноуральском городском округе, на 363,5 га - в Артемовском городском округе и на более 120 га - в Гаринском городском округе.

"В числе приоритетных задач сейчас - окарауливание кромок локализованных пожаров. К организации этой работы привлекают также глав муниципальных образований. Специалисты ведут контроль за тем, чтобы площадь уже локализованных возгораний не увеличивалась, и занимаются ликвидацией очагов", - добавили в департаменте.

На 19 мая, по данным департамента, в Свердловской области действовал 31 природный пожар.