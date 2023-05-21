На свердловской трассе из-за дыма от пожаров столкнулись около 10 автомобилей

Никто не пострадал

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Около 10 автомобилей столкнулись на дороге Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов в Свердловской области из-за недостаточной видимости, которая возникла от задымления от пожаров. Водители не соблюдали скоростной режим и дистанцию, пострадавших нет. Об этом сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции региона в воскресенье.

"Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства нескольких ДТП, произошедших на автодороге Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов. По предварительным данным, участниками ДТП стали более девяти транспортных средств, машины столкнулись в правом ряду. Люди не пострадали. Причиной ДТП стало несоблюдение скоростного режима, дистанции в условиях недостаточной видимости, которая возникла из-за задымления от пожаров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение транспорта осуществляется по левой полосе, его контролируют экипажи ДПС. В Госавтоинспекции призвали водителей в условиях плохой видимости быть предельно внимательными и осторожными.