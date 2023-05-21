В Екатеринбурге установились смог и запах гари

В регионе продолжают действовать 32 пожара, из них 12 локализованы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Сильный смог установился в Екатеринбурге в воскресенье, также ощущается запах гари, передает корреспондент ТАСС.

Местные жители делятся в социальных сетях фотографиями, на которых из-за дыма в разных частях города не видно высотных строений.

"К сожалению, дым от пожаров застилает наш город, трудно дышать. Уважаемые уральцы, пожалуйста, воздержитесь от походов в лес. Пройдет буквально немного времени - встанет зеленая трава и пожары прекратятся. Тогда мы уже все вместе с вами можем пойти на природу", - обратился к свердловчанам российский лыжник, призер Олимпийских игр Иван Алыпов на видео, опубликованном в Telegram-канале департамента информационной политики региона.

По данным регионального главка МЧС, за прошедшие сутки в Свердловской области ликвидированы 12 природных пожаров, при этом продолжают действовать 32 пожара, из них 12 локализованы. На данный момент угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики нет.