21 мая, 05:24,
обновлено 21 мая, 05:38
Лесные пожары в России

В Екатеринбурге установились смог и запах гари

В регионе продолжают действовать 32 пожара, из них 12 локализованы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Сильный смог установился в Екатеринбурге в воскресенье, также ощущается запах гари, передает корреспондент ТАСС.

Местные жители делятся в социальных сетях фотографиями, на которых из-за дыма в разных частях города не видно высотных строений.

"К сожалению, дым от пожаров застилает наш город, трудно дышать. Уважаемые уральцы, пожалуйста, воздержитесь от походов в лес. Пройдет буквально немного времени - встанет зеленая трава и пожары прекратятся. Тогда мы уже все вместе с вами можем пойти на природу", - обратился к свердловчанам российский лыжник, призер Олимпийских игр Иван Алыпов на видео, опубликованном в Telegram-канале департамента информационной политики региона.

По данным регионального главка МЧС, за прошедшие сутки в Свердловской области ликвидированы 12 природных пожаров, при этом продолжают действовать 32 пожара, из них 12 локализованы. На данный момент угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики нет.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииСвердловская область
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