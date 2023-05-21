В Свердловской области в ДТП погиб один человек

Еще шесть человек пострадали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. ДТП с пассажирской "Газелью", следовавшей по маршруту Екатеринбург - Невьянск, произошло на 81-м км автодороги "Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов" в Свердловской области, один человек погиб и шесть пострадали. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в Госавтоинспекции региона.

"На 81-м км автодороги "Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов" произошло столкновение "Газели" и цементовоза. Водитель "Газели" не выдержал дистанцию до двигавшегося перед ним цементовоза. Пассажирская "Газель" двигалась по маршруту Екатеринбург - Невьянск. В результате ДТП водитель "Газели" погиб, шесть пассажиров получили травмы", - сообщили в ведомстве.