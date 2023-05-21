21 мая, 07:57

При стрельбе в Марселе погибли три человека

По данным BFM, проезжая на машине, неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова по припаркованному автомобилю, в котором находились пять человек

ТАСС, 21 мая. По меньшей мере три человека погибли в ночь на воскресенье при стрельбе у ночного клуба в Марселе. Об этом сообщил телеканал BFM.

По его данным, неизвестный, проезжая на машине, открыл огонь из автомата Калашникова по припаркованному автомобилю, в котором находились пять человек. Трое погибли, о состоянии еще двоих не сообщается.

Подозреваемый пока не задержан. Его машину нашли сожженной через некоторое время после происшествия.

Другие подробности инцидента, а также мотивы нападавшего не уточняются. 

Теги:
Франция
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация