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Военная операция на Украине

В заброшенных домах в Херсонской области нашли тайники ВСУ с боеприпасами

Их переместили в безопасное место и уничтожили

ГЕНИЧЕСК, 21 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили оставленные ВСУ боеприпасы в заброшенных домах в Каланчакском и Каховском муниципальных округах Херсонской области. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД по региону.

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"При осмотре заброшенного доме в пгт Мирное Каланчакского муниципального округа сотрудники полиции обнаружили артиллерийский снаряд калибра 152 мм, гранату РГД-5 и выстрел осколочный гранатометный (ВОГ-25). Найденные боеприпасы перемещены в безопасное место и уничтожены путем подрыва", - отмечается в сообщении.

В заброшенном доме в селе Костогрызове Каховского муниципального округа полицейские нашли подстовольный гранатомет от автомата Калашникова и магазин от него. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов изъяли у проживающего в Каховке гражданина Украины три гранаты Ф-1, которые он хранил в пакете возле порога своего дома. 

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