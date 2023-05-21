В Запорожской области сообщили об обстреле Бердянска крылатыми ракетами Storm Shadow

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил об отсутствии пострадавших

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по городу Бердянск в Запорожской области крылатыми ракетами Storm Shadow британского производства, пострадавших в результате атаки нет. Об этом сообщил в воскресенье председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Сегодня ранним утром боевики ВСУ попытались нанести ракетный удар по Бердянску. По предварительной информации, всего было выпущено семь ракет, четыре из которых - Storm Shadow, три - ложные цели, обманки, чтобы захлебнулось наше ПВО. Шесть ракет были перехвачены. Одна упала на окраине города, разрушив столовую. Слава богу и ПВО России, пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.

По его словам, ВСУ впервые использовали ракеты Storm Shadow для обстрела области. "Это первый случай использования этих ракет на запорожском направлении. Они показывают, что безопасных мест нет. Кроме того, им надо информационно отработать поражение в Бахмуте (Артемовске)", - сказал Рогов.

Он напомнил, что с момента поставки ракет Storm Shadow на Украину ими уже наносили удары по Луганску и Донецкой Народной Республике. "При обстреле Бердянска сегодня чудом никто не пострадал. Обстрел был рано утром", - добавил Рогов.