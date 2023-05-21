В Донецке сообщили об ударе ВСУ по Киевскому району

По словам мэра города Алексея Кулемзина, есть пострадавшие

ДОНЕЦК, 21 мая. /ТАСС/. Украинские войска утром в воскресенье обстреляли из крупнокалиберных артиллерийских орудий Киевский район Донецка, есть пострадавшие в частном секторе. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате обстрела поселка Третий Восточный в Киевском районе нашего города пострадали жители одного из домов частного сектора", - написал глава администрации в Telegram-канале.

По его словам, в результате обстрела, в частности, пострадал подросток. "В поселке Третий Восточный на Тихой улице снаряд укронацистов попал в один из домов частного сектора. Получил ранения мальчик 2010 года рождения", - написал Кулемзин.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские войска в воскресенье выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам пять снарядов натовского калибра 155 мм.