В ДНР сообщили об украинской атаке Ясиноватой с помощью беспилотника

ВСУ сбросили на город два боеприпаса

ДОНЕЦК, 21 мая. /ТАСС/. Украинские силовики в воскресенье сбросили на Ясиноватую в ДНР два боеприпаса с беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщили в представительстве региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Ясиноватая: сброшено два боеприпаса с БПЛА", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. В последнее время участились случаи нанесения ударов по Ясиноватой с помощью беспилотников.

Мэр города Дмитрий Шевченко сообщил о ранении мирного жителя. "В результате обстрела ВФУ (вооруженные формирования Украины - прим. ТАСС) г. Ясиноватая ранение получил мужчина 1974 года рождения", - написал он в Telegram-канале.

В конце апреля в представительстве сообщили, что с февраля прошлого года в результате сбросов боеприпасов с гражданских дронов, применяемых украинскими военными, в ДНР погибли четыре мирных жителя, еще 23 были ранены. По данным представительства, часто БПЛА сбрасывают легкие боеприпасы, такие как ручные гранаты, доработанные 30-мм гранаты ВОГ-17 со стабилизатором, напечатанным на 3D-принтере, а также самодельные взрывные устройства.

В новость были внесены изменения (12:30 мск) — добавлена информация о пострадавшем.