21 мая, 08:43

СМИ: на севере Афганистана разбился военный вертолет

Оба пилота погибли, сообщил телеканал TOLOnews

ТАСС, 21 мая. Военный вертолет, принадлежащий сторонникам захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), в воскресенье разбился в провинции Саманган на севере страны. Об этом сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на представителя местной администрации.

По его сведениям, инцидент произошел в одном из северных районов провинции. Причиной падения вертолета стало его столкновение с опорой линии электропередачи. Информации о пострадавших в ходе происшествия представитель талибов в Самангане не привел.

Со своей стороны источники в силовых структурах провинции сообщили телеканалу, что оба находившихся на борту пилота погибли. 

Теги:
Афганистан
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