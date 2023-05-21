Провокация с сожжением Корана в Волгограде была организована при участии спецслужб США

Задержанный признал свою вину и сообщил, что делал это с целью разжигания розни "между христианами и мусульманами"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Провокация с осквернением Корана в Волгограде была организована при участии американских спецслужб. Об этом сообщил источник в российском правоохранительном ведомстве в воскресенье.

"Согласно имеющимся данным, прослеживается непосредственное участие американских спецслужб в совершении преступления, связанного с осквернением мусульманской святыни", - сказал он. Источник напомнил, что "украинский режим, включая его спецслужбы, работают под полным контролем американских и британских спецведомств, в том числе по подготовке и осуществлению терактов и диверсий на территории РФ".

"Поэтому они несут равную ответственность за совершенные преступления", - подчеркнул собеседник агентства.

Задержанный за сожжение Корана по заданию СБУ мужчина в Волгограде признал свою вину и сообщил, что делал это с целью разжигания розни "между христианами и мусульманами". Об этом говорится на видео, которое распространило ФСБ.