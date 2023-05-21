21 мая, 08:59
Военная операция на Украине

В ЛНР рассказали о состоянии пострадавших при взрыве под Первомайском

Пять человек находятся в стабильном состоянии, сообщили в региональном минздраве

ЛУГАНСК, 21 мая. /ТАСС/. Состояние пятерых жителей ЛНР, получивших ранения в результате срабатывания неизвестного взрывного устройства ВС Украины в воздухе над населенным пунктом Калиново-Борщеватое под Первомайском, стабильное. Об этом в воскресенье сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.

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"Состояние пострадавших в результате вчерашнего (20 мая - прим. ТАСС) обстрела села Калиново-Борщеватое стабильное", - цитирует Пащенко в Telegram-канале пресс-служба правительства республики.

В ведомстве добавили, что двоих пострадавших уже прооперировали, еще одного из мужчин готовят к операции. Состояние двух женщин оценивается как стабильное.

В субботу мэр Первомайска Сергей Колягин сообщил, что на территории населенного пункта Калиново-Борщеватое в воздухе сработало неизвестное взрывное устройство ВСУ. По данным мэра, погибли два человека. Позже Пащенко заявила, что пострадали еще пятеро человек, трое из них - члены одной семьи. 

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