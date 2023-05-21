В военный суд России поступили два уголовных дела участников нацбатальона "Азов"

Обвиняемыми по ним проходят 33 человека

ТАСС, 21 мая. Два уголовных дела, фигурантами по которым проходят в общей сложности 33 человека, в том числе участники националистического батальона "Азов" (запрещен в РФ и признан террористической организацией) и группировки "Медведи SS", поступили в Южный окружной военный суд. Об этом ТАСС сообщили в суде в воскресенье.

"Первое дело касается группы из 24 участников нацбатальона "Азов", по второму фигурантами проходят девять человек - участники диверсионно-штурмовой нацистской группы "Медведи SS", - сказал собеседник агентства.

Всем 33 участникам нацбатальона изменили инкриминируемые им статьи Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики на статьи УК РФ, следует из опубликованных материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, командир и участники группировки "Медведи SS" ранее обвинялись в действиях, направленных на насильственный захват власти в ДНР (ч. 3 ст. 24, ст. 323 УК ДНР), участии в незаконном вооруженном формировании (ч. 2 ст. 327 УК ДНР) и обучении в целях совершения вышеперечисленных преступлений (ст. 232 УК ДНР). Согласно материалам дела, теперь каждому из них вменяется ст. 278 УК РФ (насильственный захват власти), ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании) и ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).

Аналогичные изменения произошли и в деле 24 участников нацбатальона "Азов".

Согласно данным прокуратуры Донецкой Народной Республики, которая занималась расследованием уголовных дел (на тот момент орган объединял в себе функции СК и прокуратуры), каждый из 24 "азовцев" обвинялся в совершении в составе преступной организации действий, направленных на насильственный захват власти и изменение конституционного строя в Донецкой Народной Республике, семерым были также предъявлены обвинения в организации деятельности "Азова", еще 17 - в участии в деятельности "Азова". Участники диверсионно-штурмовой неонацистской группы "Медведи SS" были первыми фигурантами дела в отношении боевиков националистического батальона "Азов". Жертвами неонацистов стали более 100 человек. Все обвиняемые сотрудничали со следствием и давали подробные показания.