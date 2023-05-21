На юге Таджикистана от взрыва газового баллона пострадали 28 человек

Инцидент произошел на центральном рынке Пянджского района Хатлонской области

ДУШАНБЕ, 21 мая. /ТАСС/. Газовый баллон взорвался в одном из заведений общепита на рынке в Пянджском районе на юге Таджикистана, почти 30 человек получили ранения. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

"В результате взрыва газового баллона на центральном рынке Пянджского района Хатлонской области пострадали 28 человек, которые госпитализированы в районную больницу", - говорится в сообщении. Уточняется, что восемь пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии. По данным пресс-службы, в Пяндж направлена группа специалистов Минздрава.

По данным МВД Таджикистана, взрыв произошел из-за несоблюдения правил техники безопасности при заправке баллона сжиженным газом.