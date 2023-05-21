21 мая, 09:20

Дело в отношении мужчины, сжегшего Коран в Волгограде, передали в СК РФ по Чечне

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении Никиты Журавель, который сжег Коран в Волгограде, передано для расследования в Следственный комитет по Чеченской Республике. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ.

"По решению председателя СК России уголовное дело в отношении Никиты Журавель, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), возбужденное в следственном управлении СК России по Волгоградской области, передано для дальнейшего расследования в следственное управление СК России по Чеченской Республике", - говорится в сообщении. 

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© Информационное агентство ТАСС
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