На трассе Пермь - Екатеринбург в ДТП с рейсовым автобусом пострадал один человек

Его доставили в больницу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Рейсовый автобус и легковой автомобиль столкнулись на трассе Пермь - Екатеринбург. Пострадал один человек, он госпитализирован. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 21 мая около 11:00 (09:00 мск) на 318-м км федеральной автодороги Пермь - Екатеринбург, в результате пострадал водитель легкового автомобиля Suzuki. <…> Предварительно установлено, что во время движения водителю 1952 года рождения, который управлял автомобилем Suzuki, стало плохо, в результате чего автомобиль выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с рейсовым автобусом Yotong. В результате ДТП пассажиры и водитель автобуса не пострадали", - говорится в сообщении. Уточняется, что водителя легковушки госпитализировали в Ревдинскую городскую больницу с травмами различной степени тяжести.

Автобус совершал рейс из Красноуфимска в Екатеринбург, в салоне находились 10 пассажиров. На участке трассы организованно реверсивное движение.

"В отношении водителя возбуждено административное производство по ст. 12.24 КоАП РФ, ч. 3 ст. 12.15 КоАП РФ", - отметили в ведомстве.