В Тверской области после ДТП с четырьмя погибшими возбудили дело

В результате аварии также пострадал один подросток

ТАСС, 21 мая. Следственное управление СК России по Тверской области возбудило уголовное дело после ДТП в Рамешковском районе, где погибли четыре человека и пострадал подросток. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе ведомства.

"21 мая в ночное время на мосту автодороги в Рамешковском районе Тверской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого в автомобиле погибли четверо мужчин. По данному факту Бежецким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в ночь на воскресенье на дороге Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна в Рамешковском районе легковой автомобиль наехал на металлическое ограждение моста, вследствие чего погибли четыре человека, 11-летний мальчик получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в медучреждение. "С целью установления всех обстоятельств произошедшего дорожно-транспортного происшествия по уголовному делу назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-автотехническая, генетические и судебно-медицинские", - добавили в следственном управлении.