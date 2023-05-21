21 мая, 09:55,
обновлено 21 мая, 10:32
Военная операция на Украине

Один человек погиб в результате обстрела Токмака со стороны ВСУ

Попадания украинских снарядов зафиксировали в РЭС и подстанцию за школой

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Мирный житель города Токмак в Запорожской области погиб в воскресенье в результате обстрела со стороны украинских войск. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах региона.

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"При обстреле Токмака погиб мирный житель", - сказали в оперативных службах.

Там добавили, что попадания украинских снарядов зафиксированы в РЭС и подстанцию за школой.

Также зафиксированы попадания снарядов на территории между селом Кутузовка и городом Молочанском. По предварительным данным, поврежден кабель высоковольтной ЛЭП, пострадавших нет, добавили в оперативных службах.

Ранее они информировали, что Токмак подвергся обстрелу со стороны ВС Украины. В результате из строя были выведены две подстанции, город оказался обесточен. 

Теги:
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