Глава Минюста считает, что сжегшего Коран надо направить в колонию мусульманского региона

По словам Константина Чуйченко, это будет способствовать уважению к религии и религиозным чувствам верующих

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко считает правильным направить совершившего поджог Корана возле Соборной мечети в Волгограде после приговора в исправительную колонию региона, где преобладает мусульманское население. Об этом глава Минюста заявил в воскресенье ТАСС.

"Считаем необходимым и правильным после вынесения приговора направить лицо, совершившее преступление, отбывать наказание в одно из исправительных учреждений, расположенное в регионе преимущественно с мусульманским населением. Это будет способствовать уважению к религии и религиозным чувствам верующих в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране", - подчеркнул Чуйченко.

Ранее в СК сообщили, что по решению председателя СК России уголовное дело в отношении Никиты Журавель, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), возбужденное в следственном управлении СК по Волгоградской области, передано для дальнейшего расследования в следственное управление СК по Чеченской Республике.

По данным следствия, Журавель, находясь в районе Соборной мечети на улице Поворинской в Волгограде, совершил сожжение Корана, записав это на видео, которое затем появилось на интернет-портале, подконтрольном Центру информационно-психологических спецопераций ВСУ. На видео допроса задержанный Журавель признал вину и сообщил, что сделал это с целью разжигания розни "между христианами и мусульманами". По его словам, он купил и сжег Коран 4 мая по заданию СБУ, за что ему было обещано выплатить 10 тыс. рублей. По данным СК, задержанный также сообщил о своей причастности к иной пособнической помощи - видеосъемке военных объектов.