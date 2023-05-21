21 мая, 10:25
Лесные пожары в России

На участке трассы Екатеринбург - Алапаевск из-за задымления от пожара остановили движение

© Дина Веретельникова/ ТАСС

Ограничения ввели с 143-го по 145-й км

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Госавтоинспекция перекрыла движение на участке трассы Екатеринбург - Реж - Алапаевск из-за задымления в результате верхового лесного пожара. Об этом сообщили в воскресенье в Telegram-канале ведомства региона.

"Из-за задымления, которое возникло в результате верхового пожара, перекрыто движение на участке трассы Екатеринбург - Реж - Алапаевск с 143-го по 145-й км. Экипажи ДПС предупреждают водителей о перекрытии", - говорится в сообщении.

Ранее ГИБДД призвала водителей временно воздержаться от поездок по автодороге Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов, где возникла плохая видимость из-за задымления от пожаров, в результате чего столкнулись порядка 10 автомобилей, 1 человек погиб, 8 пострадали. 

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииСвердловская область
© Информационное агентство ТАСС
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