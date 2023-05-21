На участке трассы Екатеринбург - Алапаевск из-за задымления от пожара остановили движение

Ограничения ввели с 143-го по 145-й км

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Госавтоинспекция перекрыла движение на участке трассы Екатеринбург - Реж - Алапаевск из-за задымления в результате верхового лесного пожара. Об этом сообщили в воскресенье в Telegram-канале ведомства региона.

"Из-за задымления, которое возникло в результате верхового пожара, перекрыто движение на участке трассы Екатеринбург - Реж - Алапаевск с 143-го по 145-й км. Экипажи ДПС предупреждают водителей о перекрытии", - говорится в сообщении.

Ранее ГИБДД призвала водителей временно воздержаться от поездок по автодороге Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов, где возникла плохая видимость из-за задымления от пожаров, в результате чего столкнулись порядка 10 автомобилей, 1 человек погиб, 8 пострадали.