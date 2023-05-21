На Урале при пожаре в частном доме погиб ребенок

Возбуждено уголовное дело

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Тело трехлетнего ребенка обнаружено после пожара в частном доме в поселке Ертарский Свердловской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

"Вечером 19 мая в правоохранительные органы Тугулымского района поступило сообщение о возгорании частного жилого дома по улице Кирова в поселке Ертарский. Впоследствии ранним утром 21 мая на месте сгоревшего жилого дома обнаружено тело трехлетнего мальчика. <…> Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что тело ребенка направлено на экспертизу для выяснения причины смерти. Также устанавливаются точные очаг и причина возгорания.