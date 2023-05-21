В Белгородской области за сутки зафиксировали более 120 прилетов со стороны ВСУ

По Шебекинскому городскому округу зафиксировали 37 обстрелов

БЕЛГОРОД, 21 мая. /ТАСС/. Власти Белгородской области зафиксировали за прошедшие сутки более 120 прилетов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 15 населенных пунктах, сообщил в воскресенье губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"По Шебекинскому городскому округу всего зафиксировано 37 обстрелов. Из них в селе Архангельское работала артиллерия, зафиксировано восемь прилетов, пострадавших нет, повреждено одно частное домовладение", - написал Гладков.

Город Шебекино в ночь на воскресенье обстреляли из ракетных систем залпового огня (РСЗО), восемь снарядов попали на полигон ТБО, произошло возгорание мусора. Всего же, по словам губернатора, за прошедшие сутки территория Белгородской области подверглась со стороны ВСУ более чем 120 обстрелам из артиллерии и РСЗО, снаряды были выпущены по 15 населенным пунктам.

В Грайворонском городском округе зафиксировано 35 обстрелов, на территорию Волоконовского района со стороны Украины прилетело 24 минометных снаряда. В Краснояружском районе зафиксирован прилет 17 снарядов. "В Белгородском районе под обстрел попало село Щетиновка, было выпущено семь снарядов из артиллерии. <...> Борисовский район попал под четыре минометных обстрела, из них хутор Лозовая Рудка дважды и села Богун-Городок и Цаповка по одному прилету", - отметил губернатор. Пострадавших и разрушений в результате обстрелов нет.

"Один мирный житель на границе села Графовка получил минно-взрывную травму правой ноги, госпитализирован", - добавил губернатор.