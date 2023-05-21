В Пологах Запорожской области после обстрела ВСУ разрушен жилой дом

В оперативных службах региона сообщили, что из-под завалов удалось спасти всех людей

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Жилой дом разрушен в Пологах Запорожской области после обстрела ВС Украины, под завалами находятся люди, сообщили в воскресенье журналистам в оперативных службах региона.

"Боевики ВСУ продолжают обстрел города Пологи. Зафиксировано попадание в частный жилой дом. По информации с места, под завалами находятся люди. Спасатели МЧС работают на месте разрушения", - сказали в оперативных службах. Позже специалисты сообщили, что всех людей из-под завалов спасли, жертв нет.

При обстреле повторно повреждена электроподстанция. В результате утреннего обстрела в течение полутора часов частично оставались обесточенными город Пологи и Пологовский район.