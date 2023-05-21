21 мая, 11:18,
обновлено 21 мая, 11:52
Военная операция на Украине

В Пологах Запорожской области после обстрела ВСУ разрушен жилой дом

Иван Скиртач/ ТАСС, архив
© Иван Скиртач/ ТАСС, архив

В оперативных службах региона сообщили, что из-под завалов удалось спасти всех людей

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Жилой дом разрушен в Пологах Запорожской области после обстрела ВС Украины, под завалами находятся люди, сообщили в воскресенье журналистам в оперативных службах региона.

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"Боевики ВСУ продолжают обстрел города Пологи. Зафиксировано попадание в частный жилой дом. По информации с места, под завалами находятся люди. Спасатели МЧС работают на месте разрушения", - сказали в оперативных службах. Позже специалисты сообщили, что всех людей из-под завалов спасли, жертв нет.

При обстреле повторно повреждена электроподстанция. В результате утреннего обстрела в течение полутора часов частично оставались обесточенными город Пологи и Пологовский район. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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