21 мая, 11:33

В Брянской области в ДТП с минивэном и грузовиком погибли два человека

Еще один пострадал

ТАСС, 21 мая. В Брянской области в аварии с участием минивэна Volkswagen Caravelle и грузовика Hyundai погибли два человека, один человек госпитализирован. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло на 101-м км автодороги федерального значения Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Белоруссией в Карачевском районе. По предварительной информации, 26-летний водитель Volkswagen Caravelle, двигаясь со стороны Орла в направлении Брянска, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Hyundai под управлением 43-летнего водителя, двигавшегося во встречном направлении со стороны Брянска", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в результате ДТП оба водителя погибли на месте, 45-летний пассажир Volkswagen с различными травмами госпитализирован. "По факту ДТП проводится проверка. Состояние водителей в момент ДТП определит медицинская экспертиза", - добавили в ведомстве. 

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РоссияБрянская область
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