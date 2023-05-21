21 мая, 11:36

В Дагестане в ДТП с участием пяти автомобилей пострадали семь человек

Их доставили в больницу

МАХАЧКАЛА, 21 мая. /ТАСС/. Семь человек получили травмы в результате аварии с участием пяти автомобилей на федеральной автодороге в Кумторкалинском районе Дагестана, пострадавшие госпитализированы. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе регионального МВД.

"ДТП с участием пяти автомобилей произошло сегодня примерно в 13:00 на ФАД Р-217 в районе населенного пункта Коркмаскала Кумторкалинского района Дагестана. Госпитализированы семь человек: состояние одного пострадавшего критическое, у других - средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства ДТП уточняются. 

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