Аэропорт Катании прервал работу из-за извержения вулкана Этна

По сведениям местных изданий, в районе вершины вулкана сохраняется облачность

РИМ, 21 мая. /ТАСС/. Аэропорт Катании (остров Сицилия) в воскресенье сообщил, что не принимает и не отправляет рейсы из-за извержения вулкана Этна.

"В связи с извержением вулкана Этна и выбросом вулканического пепла <...> выполнение рейсов приостанавливается до восстановления нормальных условий безопасности", - отмечается в сообщении аэропорта в Twitter.

Как сообщают местные издания со ссылкой на специалистов Национального института геофизики и вулканологии, в районе вершины вулкана сохраняется облачность, в связи с чем наблюдения затруднены. Однако, по оценкам экспертов, извержение происходит из юго-восточного кратера.

Этна находится под постоянным наблюдением специалистов. Как правило, активность этого вулкана не представляет опасности для населения.