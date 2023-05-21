СК заочно предъявил обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда

Хан Карим Асад Ахмад и Розарио Сальваторе Айтале ранее выдали ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда, выдавших ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в пресс-службе СК.

Ранее уголовное дело было возбуждено в отношении прокурора МУС Хана Карима Асада Ахмада, судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе и Серхио Херардо Угальде Годинеса. "В настоящее время следствием собраны достаточные доказательства, на основании которых вынесены постановления о заочном предъявлении обвинения прокурору Международного уголовного суда Хану Кариму Асаду Ахмаду (Khan Karim Asad Ahmad) и судье Международного уголовного суда Розарио Сальваторе Айтале (Rosario Salvatore Aitala)", - говорится в сообщении.

Действия прокурора следствием квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений). Действия судьи квалифицированы по признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК РФ (заведомо незаконное заключение под стражу, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений).