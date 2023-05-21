21 мая, 13:43

На мотокроссе в Крымске 12-летний спортсмен сбил пенсионерку

Оба участника происшествия доставлены в больницу

ТАСС, 21 мая. Проверка организована по факту наезда 12-летнего мотоциклиста на 60-летнюю зрительницу соревнований по мотокроссу в городе Крымске. Оба участника происшествия с травмами госпитализированы, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"В городе Крымске во время соревнований по мотокроссу 12-летний участник соревнования, управляя кроссовым мотоциклом "КТМ", допустил наезд на 60-летнюю жительницу города Волгограда. <…> В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка по данному факту", - говорится в сообщении.

В региональном главке МВД уточнили, что мальчик и пенсионерка были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. По данным полиции, пенсионерка переходила огражденный участок спортивной трассы в неположенном месте во время заезда. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация