21 мая, 14:25,
обновлено 21 мая, 15:24

В Арамиле произошел пожар в жилом доме

ГУ МЧС по Свердловской области
© ГУ МЧС по Свердловской области

Огонь охватил 1 500 кв. м

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Кровля многоквартирного дома горит в городе Арамиле Свердловской области - пожар перекинулся с горящих хозяйственных строений, расположенных вблизи. Огонь охватил 1 500 кв. м, сообщили в ГУ МЧС по региону.

"Днем 21 мая в экстренные службы города Арамиль поступило сообщение о возгорании на ул. Ломоносова. Прибывшие к месту вызова огнеборцы установили, что произошло возгорание хозяйственных построек. Быстрому распространению огня способствовала плотная застройка и порывы ветра. В результате огонь перешел на многоквартирный жилой дом барачного типа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из здания самостоятельно эвакуировались 36 человек, из них 7 детей. 

По последним данным, пожар локализован. Информации о пострадавших не поступало. 

Теги:
РоссияСвердловская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация