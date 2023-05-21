В Арамиле произошел пожар в жилом доме

Огонь охватил 1 500 кв. м

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Кровля многоквартирного дома горит в городе Арамиле Свердловской области - пожар перекинулся с горящих хозяйственных строений, расположенных вблизи. Огонь охватил 1 500 кв. м, сообщили в ГУ МЧС по региону.

"Днем 21 мая в экстренные службы города Арамиль поступило сообщение о возгорании на ул. Ломоносова. Прибывшие к месту вызова огнеборцы установили, что произошло возгорание хозяйственных построек. Быстрому распространению огня способствовала плотная застройка и порывы ветра. В результате огонь перешел на многоквартирный жилой дом барачного типа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из здания самостоятельно эвакуировались 36 человек, из них 7 детей.

По последним данным, пожар локализован. Информации о пострадавших не поступало.