В ДТП в Дагестане погиб один человек

Инцидент произошел на трассе Кочубей - Минеральные Воды

МАХАЧКАЛА, 21 мая. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с автобусом, в котором находились 22 человек, на федеральной трассе в Дагестане. В результате аварии погиб водитель легковушки, сообщили в региональном МВД.

"21 мая 2023 года, приблизительно в 18:40 на 8-м км автодороги Кочубей - Минеральные Воды 35-летний житель Унцукульского района, управляя автомобилем марки Lada Priora выехал на встречную полосу и допустил столкновение с пассажирским автобусом марки "Неоплан" под управлением 61-летнего жителя города Кизляр, в котором на момент ДТП было 22 пассажира, в том числе и один ребенок",- говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель автомобиля Lada Priora от полученных травм погиб на месте. Пассажиры общественного транспорта не пострадали и продолжат дальнейшее следование на другом автобусе.