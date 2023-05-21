В ДТП в Марий Эл пострадали два человека

Прокуратура республики взяла на контроль ход проведения процессуальной проверки

ТАСС, 21 мая. Два человека получили травмы при столкновении Toyota Avensis с маршрутным микроавтобусом в Марий-Эл. Об этом ТАСС сообщили в УМВД по республике.

"Двое пострадавших, детей нет", - сказала собеседница агентства.

По оперативной информации, водитель Toyota Avensis на 5-м км автодороги "Подъезд к с. Кокшайск" не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где по касательной столкнулась с маршрутным микроавтобусом Peugeot Boxer. После столкновения маршрутный микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся.

Прокуратура республики взяла на контроль ход проведения процессуальной проверки. Обстоятельства происшествия уточняются.