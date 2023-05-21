В Ленобласти задержали пару, похитившую малолетнюю девочку

По ходатайству следствия, судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, женщине избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Двое жителей Ленинградской области были задержаны при попытке похищения малолетней девочки. Обвиняемым уже избрана мера пресечения, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Ленобласти.

"Подозреваемые в данном преступлении задержаны, ими оказались местные жители 1980 и 1988 года рождения, последним предъявлено обвинение. По ходатайству следствия, судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, женщине избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что найти похищенного ребенка удалось во многом благодаря своевременному и быстрому выезду на место следственно-оперативной группы. На сегодняшний день следствием установлено, что обвиняемые проникли в квартиру в поселке Оредеж Ленобласти ночью и похитили находившуюся в квартире малолетнюю дочь своих знакомых. Ребенок был сразу направлен для прохождения медицинского осмотра - сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.

"Следственным отделом по городу Луга следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области в отношении мужчины 1980 года рождения и женщины 1988 года рождения, возбуждено уголовное дело по факту похищения малолетней девочки, 2022 года рождения, по признакам преступления предусмотренного п. п. "а, д" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека, в отношении заведомо несовершеннолетнего")", - добавили в пресс-службе.