В Пермском крае загорелся частный дом

Есть погибшие

ТАСС, 21 мая. Пожар на площади 140 кв. м возник в частном доме в Чайковском городском округе Пермского края, есть погибшие. Об этом в воскресенье сообщили в ГУ МЧС по региону.

"21 мая 2023 года в 22:18 (20:18 мск) поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: с. Фоки, ул. Красная. По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения Главного управления МЧС России по Пермскому краю наблюдалось открытое горение частного жилого дома. Предварительная площадь пожара составляет 140 кв. м. К сожалению, на пожаре имеются погибшие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в тушении пожара задействованы 33 человека и 7 единиц техники. Причины возникновения пожара устанавливаются.