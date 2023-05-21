Подозреваемых в нападении сейчас разыскивают

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мая. /ТАСС/. Неизвестные протаранили израильский военный патруль на Западном берегу реки Иордан, один военнослужащий пострадал. Об этом сообщила в воскресенье армейская пресс-служба.

По ее информации, инцидент произошел рядом с населенным пунктом Хувара на Западном берегу. "Во время рутинных мероприятий Армии обороны Израиля в районе поселка Хувара автомобиль на скорости направился в сторону военнослужащего Армии обороны Израиля и протаранил его. Еще один военнослужащий, находившийся в этом районе, открыл огонь по машине, которая скрылась с места происшествия", - говорится в сообщении.

Пострадавший получил легкие повреждения и был доставлен в госпиталь, где ему оказали медицинскую помощь, отметили в пресс-службе. "Военнослужащие Армии обороны Израиля сейчас прочесывают местность в поисках нападавших", - добавили в армии.