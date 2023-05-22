В Якутске при пожаре в многоквартирном доме погибли четыре человека

Огонь повредил две квартиры на общей площади 50 кв. м

ЯКУТСК, 22 мая. /ТАСС/. Пожар произошел в двухэтажном жилом доме в Якутске, на месте пожара обнаружено четверо погибших. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

"Поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме по адресу <…> Якутск, ул. Пионерская, 33. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела квартира на первом этаже. Огнем повреждено две квартиры на общей площади 50 кв. м. На месте пожара обнаружены четверо погибших (все взрослые), личности устанавливаются", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что эвакуация не проводилась, жильцы самостоятельно вышли до прибытия пожарных подразделений. К тушению пожара привлекались 71 человек и 17 единиц техники. На месте пожара работает следственно-оперативная группа. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.