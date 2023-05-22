Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепре

В Днепропетровской области, как и на большей части территории страны, объявлена воздушная тревога

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Взрывы прозвучали в ночь на понедельник в городе Днепр (ранее - Днепропетровск). Об этом сообщает украинское агентство "Укринформ".

Спустя примерно 20 минут в городе произошла еще одна серия взрывов, сообщило украинское издание Klymenko Time.

Как сообщил депутат Верховной рады Максим Бужанский, всего примерно за 40 прогремело 16 взрывов.

"Шестнадцать", - написал депутат в своем Telegram-канале.

Вечером в воскресенье также сообщалось о взрывах в Днепропетровской области.

В настоящее время там, как и на большей части территории Украины, объявлена воздушная тревога.