В Иркутской области стабилизировалась паводковая обстановка

От воды освободились все жилые дома и приусадебные участки

ИРКУТСК, 22 мая. /ТАСС/. Вода в реках Нижняя Тунгуска и Непа в районе всех подтопленных сел на севере Иркутской области опустилась ниже критических отметок, паводковая обстановка стабилизировалась. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Паводковая обстановка в Катангском районе стабилизировалась. Уровни воды на реках Непа и Нижняя Тунгуска ниже критических отметок. <...> Подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет. Все жители вернулись в свои дома", - говорится в сообщении.

Во всех населенных пунктах, пострадавших от весеннего паводка, продолжают работать комиссии по оценке ущерба, идет ликвидация последствий паводка, оказывается адресная помощь населению.

По уточненным данным, всего с 8 по 17 мая в зоне подтопления находились семь населенных пунктов Катангского района, было подтоплено 196 жилых домов.