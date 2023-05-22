22 мая, 01:17

В Иркутской области стабилизировалась паводковая обстановка

От воды освободились все жилые дома и приусадебные участки

ИРКУТСК, 22 мая. /ТАСС/. Вода в реках Нижняя Тунгуска и Непа в районе всех подтопленных сел на севере Иркутской области опустилась ниже критических отметок, паводковая обстановка стабилизировалась. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Паводковая обстановка в Катангском районе стабилизировалась. Уровни воды на реках Непа и Нижняя Тунгуска ниже критических отметок. <...> Подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет. Все жители вернулись в свои дома", - говорится в сообщении.

Во всех населенных пунктах, пострадавших от весеннего паводка, продолжают работать комиссии по оценке ущерба, идет ликвидация последствий паводка, оказывается адресная помощь населению.

По уточненным данным, всего с 8 по 17 мая в зоне подтопления находились семь населенных пунктов Катангского района, было подтоплено 196 жилых домов. 

Теги:
РоссияИркутская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация