Африканскую чуму свиней выявили на втором свинокомплексе "Русагро" в Приморье

Вирус обнаружили в отобранных пробах у животных на территории комплекса "Ленинский-1" села Первомайское

ВЛАДИВОСТОК, 22 мая. /ТАСС/. Лаборатория Россельхознадзора выявила очаг африканской чумы свиней (АЧС) еще на одном свинокомплексе группы компаний "Русагро" в Приморском крае, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

"На свиноводческом комплексе в Михайловском районе Приморья подтвержден второй очаг африканской чумы свиней. Распоряжением губернатора края Олега Кожемяко на комплексе введен карантин. Как сообщили в региональной государственной ветеринарной инспекции, вирус обнаружен в отобранных пробах у животных на территории свиноводческого комплекса "Ленинский-1" села Первомайское", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе пресс-служба группы компаний "Русагро" заявила о вирусе АЧС на одном из шести свинокомплексов компании в регионе. Комплекс был изолирован. Как заявил министр сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц, приморские производители обеспечивают регион свининой на 100%, и дефицита этого мяса из-за вспышки АЧС не ожидается.

По словам руководителя госветинспекции Станислава Крушинского, которые приводятся в сообщении, зараженные свинокомплексы "Ленинский-1" и "Ленинский-2" находятся на расстоянии 500 м друг от друга, поэтому специалисты ожидали такого развития ситуации и были к ней готовы. На территории обоих объектов уже проведены все необходимые противоэпизоотические мероприятия, выставлены дезбарьеры.

Как сообщает пресс-служба Приморского межрегионального управления Россельхознадзора, для предотвращения распространения заболевания проводятся проверки личных подсобных хозяйств, расположенных вблизи очага, ведется учет свиней, ведется анализ перемещаемой животноводческой продукции. Вывоз мяса, которое не подвергалось промышленной тепловой обработке, с территории очага, а также с территории угрожаемой зоны запрещен.

АЧС (болезнь Монтгомери) впервые зафиксирована в 1903 году в Южной Африке. Вирус не представляет угрозы для человека, но крайне опасен для диких и домашних свиней. Болезнь стремительно распространяется среди животных и наносит серьезный урон сельскому хозяйству. Из-за последствий вируса власти Приморья в январе ввели запрет на все виды охоты на кабана в регионе до 2025 года, так как кабан является пищей для амурского тигра, и дальнейшее снижение численности кабана может негативно сказаться на популяции этого хищника.