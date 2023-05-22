В Приморье прокуратура начала проверку по факту смерти участницы забега на гору Литовка

Женщину нашли на склоне горы в переохлажденном состоянии

ВЛАДИВОСТОК, 22 мая. /ТАСС/. Большекаменская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту гибели участницы спортивного забега на горе Литовка в Приморском крае, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе прокуратуры региона.

"Предварительно установлено, что 20 мая 2023 года в результате спортивного забега на горе Литовка в Шкотовском районе погибла одна из участниц мероприятия 1969 года рождения. В 11:40 [04:40 мск] 20 мая 2023 года объявлен старт мероприятия, в 3 часа ночи 21 мая скорая медицинская помощь констатировала смерть женщины", - сообщили в ведомстве.

Ход и результаты доследственной проверки поставлены на контроль в межрайонной прокуратуре. Кроме того, надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при организации спортивного мероприятия и полноте мер, принятых к обеспечению безопасности его участников.

Как пояснил ТАСС один из организаторов забега "Фалаза треил" Алексей Чахлов, женщина не уложилась в контрольное время на середине выбранной дистанции, в связи с чем была снята с соревнований. Ей предложили доехать до финиша, но она отказалась и приняла решение продолжить путь вне зачета.

"Когда соревнования уже закрылись, выяснилось, что ее нет на финише. И несмотря на то, что она уже не была участником, были организованы поисковые отряды. Ее нашли на склоне горы в переохлажденном состоянии, после чего доставили до бригады скорой помощи", - рассказал собеседник агентства.

Литовка [неофициальное название Фалаза] - одна из самых популярных у пеших туристов гора в Приморском крае. Относится к Ливадийскому хребту горной системы Сихотэ-Алинь. Ее высота 1 279 м. Во время туристического сезона с мая по октябрь на ней регулярно проходят соревнования по пешему туризму и ориентированию.