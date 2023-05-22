22 мая, 01:51

В Новосибирске ликвидировали пожар в трех частных жилых домах

По оперативным данным, погибших и пострадавших нет

НОВОСИБИРСК, 22 мая. /ТАСС/. Пожар в трех частных жилых домах и надворных постройках ликвидировали на левом берегу Новосибирска. Площадь пожара составила 585 кв. м, сообщила в понедельник пресс-служба регионального главка МЧС.

"Ликвидация открытого горения 21:46 [17:46 мск]. Ликвидация 22 мая в 02:06 [22:06 мск]", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, пожар ликвидировали по повышенному номеру сложности. На месте работали 48 человек и 14 единиц техники. По оперативным данным, погибших и пострадавших в результате пожара нет. 

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