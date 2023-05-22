Власти Якутии сообщили о начале пожароопасного сезона во всех районах

Всего в республике с начала пожароопасного периода зафиксировали 41 природный пожар

ЯКУТСК, 22 мая. /ТАСС/. Пожароопасный сезон стартовал в понедельник во всех районах республики. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрей Коноплев.

"С 22 мая, то есть с сегодняшнего числа, <…> полностью пожароопасный сезон открыт во всех районах", - сказал Коноплев. Как сообщили в оперштабе Якутии, всего на территории республики с начала пожароопасного периода зарегистрирован 41 природный пожар: 7 лесных пожаров на общей площади около 30 га и 34 ландшафтных пожара на общей площади 1 082 га. На контроле по системе ИСДМ (информационная система дистанционного мониторинга Рослесхоза) за последние 5 суток остаются 44 термоточки, на сегодняшний день ни по одной из них прирост не наблюдается.

Пожароопасный сезон в этом году был установлен 12 мая в пяти муниципальных образованиях - в Якутске и Мегино-Кангаласском, Намском, Усть-Алданском и Хангаласском районах. Соответствующий приказ подписал и. о. министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Евгений Перфильев.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). Летом 2021 года в Якутии стояла аномально жаркая и сухая погода, на территории региона было зарегистрировано 1 696 лесных пожаров, общая площадь, пройденная огнем, превысила 7,9 млн га.

В прошлом году по сравнению с 2021 годом число лесных пожаров уменьшилось в 3 раза, а пройденная огнем площадь - в 14 раз. В этом году в Якутии на охрану лесов от пожаров направят свыше 2,5 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов, финансирование мероприятий останется на уровне 2022 года.