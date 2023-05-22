22 мая, 04:00
Лесные пожары в России

В Новосибирской области огонь повредил 15 жилых домов

Пострадавших нет

НОВОСИБИРСК, 22 мая. /ТАСС/. Пожары затронули 15 жилых домов и надворные постройки в нескольких районах Новосибирской области. Пострадавших нет, сообщил в понедельник на оперативном совещании правительства замначальника ГУ МЧС по региону Евгений Лебедев.

"Отмечаю пожары в частных жилых домах на территории Новосибирска, Барабинского, Куйбышевского, Новосибирского и Тогучинского районов на площади около 2 тыс. кв. м, пострадавших нет. Огнем повреждено 15 жилых домов, надворные постройки и два транспортных средства", - сказал он, отметив, что в Куйбышевском и Тогучинском районах в домах проживали многодетные семьи.

Всего за неделю в регионе было ликвидировано 604 пожара, из которых 488 - это горение сухой растительности.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииНовосибирская область
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