22 мая, 04:17
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили о возобновлении обстрела Донецка

Под огнем оказались Петровский и Куйбышевский районы города

ДОНЕЦК, 22 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины в понедельник возобновили артиллерийские обстрелы Донецка после восьми часов перерыва. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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По данным, опубликованным в Telegram-канале представительства, в 06:25 мск под огнем оказался Петровский район Донецка, по которому выпущено пять снарядов из орудий натовского калибра 155 мм. Через 15 минут украинские военные выпустили еще пять аналогичных снарядов по Куйбышевскому району города.

Предыдущий обстрел Донецка был зафиксирован в воскресенье в 21:50. 

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