В Прикамье при пожаре в частном доме погибли четыре человека

Среди погибших двое детей

ПЕРМЬ, 22 мая. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате пожара в частном доме в Чайковском городском округе Пермского края. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба СУ СК России по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) по факту гибели на пожаре четырех местных жителей, двое из которых дети", - сообщили в СК.

По данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Фоки Чайковского городского округа поступило 21 мая в 22:18 (20:18 мск). Площадь пожара составила 140 кв. м. Как пояснили в региональном СУ СК РФ, после тушения пожара были обнаружены тела мужчины и женщины 56 и 53 лет и их внучек 5 и 7 лет.

В настоящее время на месте работают следователи-криминалисты, эксперты-пожаротехники, следователи города Чайковский. Проводится осмотр места происшествия, назначаются необходимые судебные экспертизы для установления причины гибели людей и возникновения пожара. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления СК России по Пермскому краю Дениса Головкина.