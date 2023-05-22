22 мая, 04:46

В Красноярске завели дело на мужчину, стрелявшего в спортзале из игрушечного пистолета

Его действия классифицировали как разбой

КРАСНОЯРСК, 22 мая. /ТАСС/. Уголовное дело по факту разбоя завели на 18-летнего мужчину, который наставил на администратора фитнес-центра в Красноярске игрушечный пистолет и сделал несколько выстрелов. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МВД.

"В отношении молодого человека 2005 года рождения, который наставил предмет, похожий на оружие, на администратора фитнес-клуба Свердловского района Красноярска, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой)", - сообщили в ведомстве.

Как рассказал сам задержанный, он хотел пошутить, и когда сотрудница центра вытащила деньги, он не стал забирать их.

Как сообщалось ранее, вечером 20 мая в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в одном из спортивных залов на Ярыгинской набережной мужчина подошел к администратору, сделал два выстрела в воздух из оружия неустановленного образца, потребовал отдать ему деньги, а затем скрылся. Позднее он был задержан и выяснилось, что пистолет был игрушечным. 

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РоссияКрасноярский край
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