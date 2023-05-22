В Норильске в ДТП с микроавтобусом пострадали семь человек

В том числе трое детей

КРАСНОЯРСК, 22 мая. /ТАСС/. Семь человек, в том числе трое детей, пострадали в Норильске в ДТП с микроавтобусом, который съехал в кювет и врезался в опору освещения. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МВД.

"Сегодня утром микроавтобус Ford Transit двигался со стороны Норильска в сторону аэропорта. Из-за бокового порыва ветра водитель не справился с управлением и съехал в правый кювет по ходу движения с последующим наездом на опору освещения. В момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находилось 10 пассажиров, из которых 7 человек обратились за медицинской помощью, трое из них несовершеннолетние", - сообщил представитель ведомства.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данным синоптиков на 10:00 (6:00 мск), в Норильске плюс 2 градуса, ветер с порывами до 13 м/с.