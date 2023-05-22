В Кемерове двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на седьмом этаже

Ребенок погиб

КЕМЕРОВО, 22 мая. /ТАСС/. В Кемерове 21 мая двухлетний ребенок выпал из окна квартиры на седьмом этаже, сообщили в понедельник в пресс-службе следственного управления СК России по Кемеровской области.

"В машине скорой помощи от травм, характерных при падении с высоты, скончалась двухлетняя девочка. По данному факту следственными органами СК России по Кемеровской области - Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", - сказали в ведомстве.

В прокуратуре Кемеровской области сообщили, что начали проверку соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. "Кроме того, на контроле прокуратуры находится ход расследования уголовного дела", - добавили в ведомстве.