В Курганской области объявили штормовое предупреждение из-за пожарной опасности

ТАСС, 22 мая. В Курганской области МЧС объявило штормовое предупреждение из-за пожарной опасности с 23 по 26 мая. Об этом сообщили в областном главке ведомства.
"Штормовое предупреждение! По прогнозу курганского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23-26 мая в северо-западных районах Курганской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на остальной территории - высокая пожарная опасность", - говорится в сообщении.
В ведомстве призвали жителей к ответственному поведению и соблюдению мер пожарной безопасности.
С 7 мая из-за пожаров в регионе вводился режим ЧС, 16 мая его сняли.