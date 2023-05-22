В Курганской области объявили штормовое предупреждение из-за пожарной опасности

Режим будет действовать до 26 мая

ТАСС, 22 мая. В Курганской области МЧС объявило штормовое предупреждение из-за пожарной опасности с 23 по 26 мая. Об этом сообщили в областном главке ведомства.

"Штормовое предупреждение! По прогнозу курганского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23-26 мая в северо-западных районах Курганской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на остальной территории - высокая пожарная опасность", - говорится в сообщении.

В ведомстве призвали жителей к ответственному поведению и соблюдению мер пожарной безопасности.

С 7 мая из-за пожаров в регионе вводился режим ЧС, 16 мая его сняли.