В Омской области отменили режим ЧС, введенный из-за ландшафтных пожаров

В регионе будет действовать режим повышенной готовности

ОМСК, 22 мая. /ТАСС/. В Омской области изменили режим ЧС, который ввели 8 мая из-за ландшафтных пожаров, на режим повышенной готовности. Об этом сообщил в понедельник в своем Telegram-канале врио губернатора Виталий Хоценко.

"На оперативном совещании по предложению ГУ МЧС по Омской области принял решение изменить режим ЧС, который вводился в связи с напряженной пожароопасной ситуацией, на режим повышенной готовности. Результаты мониторинга показывают, что количество термоточек в области уменьшилось", - написал Хоценко.

Он отметил, что держит на личном контроле исполнение главами муниципальных районов поручения по увеличению противопожарных минерализованных полос вокруг поселений с 10 до 20 м. Врио главы региона также поставил задачу усилить информационную работу с жителями об опасности разведения открытого огня.

В конце апреля сильный ветер стал причиной масштабных пожаров. 27 апреля два пожара возникли в селах Чистоозерье и Новокарасук. Всего огнем было уничтожено 12 жилых домов и не меньше 11 хозяйственных построек. 28 апреля огонь охватил деревню Луговую, где пострадали около 20 строений, в том числе 6 жилых домов. Позднее от пожара пострадали жилые дома в селе Бражниково и деревне Колькуль. 6 мая в деревне Шкуново сгорели три жилых дома и девять других строений.